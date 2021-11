Brandvæsen og politi er til stede ved en brand på en gård i Toftlund i Tønder Kommune.

Det er tydeligt at se på billeder fra stedet, at der er flammer. Men heldigvis kan Sydjyllands Politi på Twitter fortælle, at ingen er kommet til skade.

»Der er ingen melding om fare for mennesker eller dyr,« skriver vagtchefen yderligere.

Dernæst kommer politiet med en bøn til forbipasserende i området:

»Giv plads for udrykningskøretøjerne.«

Vagtchef Henrik Sønderskov fortælle til B.T., at det er en faldefærdig ejendom, der formentlig er ubeboet, der er gået ild i.

»Man er ved at foretage en kontrolleret ned nedbrænding, så lige nu ved vi ikke så meget om, hvordan den er startet,« siger han.

Det ved man først fredag eller senere.