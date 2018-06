Der er søndag aften udbrudt brand i en gård ved Rødding i den nordlige del af Sønderjylland.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

Politiet skriver samtidig, at der er risiko for, at branden spreder sig til en staldbygning få meter væk, hvor der er 130 køer og kalve.

»Det er selvsagt meget bekymrende. Jeg har netop fået at vide, at vi er kommet frem til stedet, så jeg kan endnu ikke sige så meget,« siger Erik Lindhardt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, til BT omkring klokken 21.

Branden er ifølge vagtchefen opstået i en lade, der er tæt på at være overtændt.

»Ilden udvikler sig meget voldsomt og er tæt på at bryde gennem taget,« siger han.

Meldingen om branden indløb klokken 20.36.

Vi er på vej til gårdbrand ved Rødding. Risiko for spredning til staldbygning med 130 kreaturer. Nærmere følger. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) June 3, 2018

