En stor brand har ramt en gård på Hovedgaden 38 i Viskinge i det vestsjællandske.

Ilden er så voldsom, at naboer til gården opfordres til at gå indenfor og slukke for ventilationsanlæg.

Det skriver Midt- og Vestsjællands Politi på Twitter.

De slår også fast, at vinden lige nu går i vestlig retning og at man skal undgå at opholde sig, så man kan inhalere røgen.

I en opdatering skriver politiet desuden også, at man på grund af den voldsomme brand har omlagt den busrute, som går gennem netop Viskinge, bliver omlagt.

Det står ikke klart, om der er personer, som er kommet til skade i branden.

Ej heller står det klart, hvordan branden er opstået.

Opdateres ...