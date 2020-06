Søndag morgen gik der ild i et fyrrum på en gård ved Nykøbing Mors.

Ilden har nu fået så godt fat, at brandfolkene på stedet har måtte opgive at rede hele gården.

»Der er brandfolk og vi har også en patrulje deropppe, og de kæmper en brav kamp for at få kontrol over branden,« siger vagthavende ved Midt- og Vestjyllands Politi, Jens Claumarch.

Men i forbindelse med fyrrummet ligger en masse savssmuld, som normalt bliver brugt til at fyre med, og derfor har branden fået godt fat i både fyrrum og stuehus.

»Branden er i hvert fald så kraftig, at man har opgivet at rede fyrrum og stuehus og i stedet for sigter mod en kontrolleret nedbranding,« siger Jens Claumarch.

På den måde håber man at kunne rede de andre bygninger omkring gården.

Men branden er ifølge politiet endnu ikke under kontrol. Der er dog ingen menneskeliv i fare.

Branden blev anmeldt klokken 8.05 søndag morgen.