Nordjyllands politi mistænker, at en gårdbrand i Hirtshals er påsat af helt unge mennesker.

Både torsdag aften og tirsdag morgen måtte beredskabet rykke ud og slukke flammer i bygningen, som er forladt og et tilholdssted for en gruppe unge fra området.

Det bekræfter både indsatsleder ved Nordjyllands Beredskab, Thoma Dybro, og sektionsleder ved efterforskningscenter Hjørring, Thomas Albrektsen.

I første omgang efterlyste politiet nogle af de selvsamme unge, som altså bruger gården som et mødested.

Gården er ubeboet, men er ifølge indsatslederen et opholdssted for unge i byen. Vis mere Gården er ubeboet, men er ifølge indsatslederen et opholdssted for unge i byen.

Men efter afhøringer om branden torsdag aften, er mistanken nu rettet et andet sted hen.

»De unge, som var set køre fra gården på scooter i torsdags, er ikke længere nogen, vi har i kikkerten. Vi ser nu i stedet på nogle andre unge, som vi mistænker for at have påsat branden,« siger Thomas Albreksten.

De unge i politiets søgelys er under 15 år, oplyser efterforskeren.

Hvorvidt den seneste brand er eftervirkninger af den ild, som raserede torsdag, eller om det er en ny brandstiftelse, skal den videre efterforskning afdække.

Lige nu arbejder man på at slukke ilden på loftet og skærmer området af på grund af asbestfibre i luften. Foto: presse-fotos.dk Vis mere Lige nu arbejder man på at slukke ilden på loftet og skærmer området af på grund af asbestfibre i luften. Foto: presse-fotos.dk

»Når slukningsarbejdet er forbi, skal vi ud og se på gerningsstedet og blive klogere på, hvad årsagen er den her gang, siger Thomas Albrektsen og fortsætter:

»Og så skal vi have afhørt de mistænkte.«

I forbindelse med branden i dag har Nordjyllands Beredskab aafskærmetbygningen. Der er nemlig asbest i gårdens loft.

»For at forhindre folk i at komme for tæt på, og blive udsat for svævende asbestfibre, har vi sat skilte op, der informerer om faren, siger indsatsleder Thomas Dybro.

Meldingen om branden kom ind klokken 8.35 og knap en time senere var situationen under kontrol. Der lå dog stadig i hvert fald en times arbejde foran brandfolkene på stedet.

»Loftet er så råddent, at vi ikke tør gå på det. Så vi er ved at banke det ned, og slukke ilden, som er deroppe,« fortalte Thomas Dybro til B.T.