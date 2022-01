Torsdag var der fuld plade for en 17-årig teenager, da han blev sigtet for flere forseelser i forbindelse med en køretur i Tilst.

Det fremgår af Østjyllands Politis døgnrapport.

En opmærksom borger kontaktede torsdag klokken 16.47 politiet og fortalte, at han havde set noget, der lignede en hashhandel på en tankstation i Tilst.

De to parter var nu kørt derfra i hver deres bil, og han havde kortvarigt fulgt efter den ene bil, som var kørt ned ad Vintervej i Hasle.



En patrulje kom kort efter frem og anholdt den 17-årige unge mand, der sad bag rattet i bilen.

Ud over at han ikke havde noget kørekort og kørte uden sele på, virkede han også påvirket af stoffer, og han blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, kørsel uden sele og narkokørsel.



I bilen lå en mindre mængde hash, som han også blev sigtet for at besidde.



Den 17-åriges forældre blev desuden underrettet.