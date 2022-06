Lyt til artiklen

»De kommer om dagen og ser, hvad der er. Så bryder de ind om natten. Smadrer en rude, går hurtigt ind, fylder favnen og kører væk i en bil, der holder klar. Det er fandeme frækt!«

Ikke en, men to gange er butiksindehaver Per Buch Sørensen blevet bestjålet af ukendte gerningsmænd inden for en uge. Først natten til fredag sidste uge, og senest natten til tirsdag.

Og han er ikke alene.

I løbet af en uge er tre butikker i Frederikshavn gågade blevet udsat for røveri, skriver lokalmediet Kanal Frederikshavn.

Tyvene har smadret en af Per Buch Sørensens glasdøre og efterfølgende brudt ind. Foto: Privatfoto Vis mere Tyvene har smadret en af Per Buch Sørensens glasdøre og efterfølgende brudt ind. Foto: Privatfoto

I Per Buch Sørensens, der driver tøjbutikken Knud E på gågaden, tilfælde, har han fået stjålet værdi for op mod 100.000 kroner. Dertil kommer en smadret rude og selvrisiko oven i regningen.

»Det er dyrt overtøj og dyre jakker, der hver koster 2.500 kroner og op efter. Det er hamrende frustrerende.«

»Også fordi, vi står over for en stor turismesæson, og vi kan ikke få varerne igen. Man er videre, og lige nu bliver der fyldt op af efterårstøj på lagrene, så der er ikke noget at gøre, og det er bare tabt værdi. Det er pisse irriterende.«

Efterfølgende er politiet også blevet gjort opmærksom på sagen, hvorfor der nu handles på det:

»Vi øger patruljeringen i nattetimerne i gågaden i Frederikshavn, og vi er også i gang med at kigge på materiale fra videoovervågning,« siger faglig koordinator Emil Thomsen fra lokalpolitiet i Frederikshavn til Kanal Frederikshavn.

Det er selvfølgelig noget, Per Buch Sørensen er glad for – men hvorvidt, det får en effekt, ved han ikke:

»Der kører ikke mange patruljer heroppe, og jeg synes, butikstyverier bliver nedprioteriteret.«

»Men jeg håber selvfølgelig, de (tyvene, red.) bliver nuppet, og at det får nogle konsekvenser.«

I mellemtiden fortsætter han ufortrødent:

»Det kan ikke nytte noget, man lader sig slå ud af sådan noget. Det skal de ikke have lov at styre – det er bare op på hesten igen.«

Det lokale politi i Frederikshavn hører gerne fra borgere, der måtte vide noget om sagerne. I så fald kan politiet kontaktes på telefon 1-1-4.