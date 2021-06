Katolske præster, der misbruger børn eller sårbare voksne, vil fremover blive straffet hårdere.

Det meddelte den katolske kirke søndag som følge af nye love, som pave Frans har fået indført.

Men kort inden er der i USA dukket endnu en sag op om en katolsk præsts voldsomme angreb på en ung messedreng, som blev dræbt.

Offeret nåede kun at blive 13 år, og drabet på ham har ifølge CNN i årevis pint det lokale politi i Massachusetts i det østlige USA som en uopklaret mordgåde.

Den rødhårede dreng Daniel Croteau blev en forårsdag i 1972 fundet død i Connecticut-floden i byen Chicopee.

Den dræbte teenager lå med ansigtet vendt ned i vandet og var stadig iført det tøj, som han dagen før havde haft på i den lokale katolske skole.

Og ligesom sine fire storebrødre havde han tjent som messedreng for den katolske præst Richard Lavigne i området.

Præsten var en nær ven af drengenes familie og tog ved flere lejligheder Daniel og hans brødre med på udflugter uden deres forældre.

I 1992 blev præsten idømt en betinget dom på ti års fængsel for overgreb på to andre messedrenge, og i 2004 blev han afskediget fra den katolske kirke efter adskillige klager med seksuelt indhold.

Alligevel var det først i marts sidste år, at de lokale politi- og anklagemyndigheder for alvor igen begyndte at interessere sig for den afskedigede præsts mulige rolle i det uopklarede drab på messedrengen for næsten 50 år siden.

Tusindvis af sagsakter og mulige beviser blev endevendt på ny – ikke mindst en slags anonymt tilståelsesbrev, som den katolske præst fortalte efterforskerne, at han havde modtaget i 2004 fra den tilsyneladende gerningsmand til drabet på teenageren.

Politiets sprogeksperter kunne fastslå, at teksten i det maskinskrevne brev havde visse lighedspunkter med præstens egen måde at udtrykke sig på. Og kort efter blev han ifølge en erklæring fra den lokale anklagemyndighed afhørt i sammenlagt 11 timer over fem dage i april og maj i år på et hospital, hvor han var indlagt.

Under afhøringerne erkendte Richard Lavigne at have været alene sammen med messedrengen på flodbredden og have angrebet ham, dagen før liget blev fundet, men han ville dog ikke erkende drabet. Tværtimod forsøgte han ifølge anklagemyndigheden at vildlede efterforskerne.

Politiet var klar til at slå til og anholde præsten. Men omtrent samtidig døde præsten på hospitalet.

Ifølge den offentlige anklager i området betragter myndighederne nu sagen som afsluttet.

»Mens formel retfærdighed måske ikke har ramt Richard Lavigne her på jorden, håber vi nu at have givet svar og en vis grad af afklaring for Dannys familie,« lød det fra den distriktsanklageren Anthony D. Gulluni.

Og på et pressemøde lød det på vegne af familien fra en af den dræbte messedrengs storebrødre Joe Croteau om den afdøde præst:

»Vi er skuffede over, at han ikke bringes for retten, men ligesom distriktsadvokaten tror vi, at der er en højere magt, og han vil stå over for den højere magt.«

Med pave Frans' aktuelle stramning af den katolske kirkes love er der blandt andet lagt op til hårdere straffe til præster, der seksuelt misbruger børn eller sårbare voksne.

Stramningerne beskrives som de mest omfattende ændringer af den katolske kirkes grundprincipper i knap fire årtier.

De blev i 1983 vedtaget af daværende pave Johannes Paul, men er siden blevet kritiseret for ikke i tilstrækkelig grad at hjælpe misbrugte børn.

Ifølge den nye lov kan præster også blive straffet, hvis de bruger »tvang, trusler eller magtmisbrug« til at misbruge en hvilken som helst person seksuelt.