Det er ikke en god ide at gå alene på stisystemerne i Greve, lyder meldingen tirsdag fra Midt- og Vestsjællands Politi.

Beskeden kommer, efter at flere kvinder og børn er blevet blufærdighedskrænket på de snævre stier omkring Enghusene, Lundehusene og Stenås.

»Vi opfordrer til, at man ikke går der alene. Det er mere sikkert og trygt, hvis man er flere,« siger Charlotte Tornquist, som er kommunikationsrådgiver ved Midt- og Vestsjællands Politi, til lorry.dk

Siden fredag har to voksne kvinder, to små piger og en teenagepige været ofre for overgreb på stierne.



Henter kort...

En bare 8-årig pige blev hevet i sin kjole, en 11-årig blev befølt i skridtet, og en 17-årig blev befølt på brysterne, siger Charlotte Tornquist.

Mandag var den gal igen.

To kvinder blev uafhængigt af hinanden med få timers mellemrum befølt på brysterne og raget i skridtet.

Politiet antager, at der er en sammenhæng i sagerne. Blandt andet fordi gerningsmanden beskrive som en yngre dansk mand, der bevægede sig rundt både til fods og på cykel på stisystemerne i Greve.

Fakta Flere forhold om blufærdighedskrænkelse i Greve På stien bag Enghusene Kl. 1635 fik politiet en anmeldelse om blufærdighedskrænkelse af en 39-årig kvinde fra Greve. Kvinden gik på stisystemet bag ved Enghusene, da en mand kom imod hende og greb fat i hende. Manden skubbede kvinden ind til siden, hvor han befølte hende på brysterne samt forsøgte at tage hende i skridtet. Kvinden begyndte at skrige, hvilket fik manden til at løbe fra stedet ad stien der fører i retning af Greve Gymnasium. Forurettede beskrev manden som: Dansk af udseende, 18-20 år, 175-180 cm høj, almindelig af bygning, mellemlangt hår, drenget udseende, velsoigneret. Han var iført en gul regnjakke med en tværgående blå stribe nederst på jakken. På stien ud for Lundehusene Kl. 1812 fik politiet en anmeldelse fra en far fra Greve, der oplyste, at hans 17-årige datter, i fredags d. 21. september 2018, var blevet udsat for blufærdighedskrænkelse. Den 17-årige pige gik på stisystemet på vej fra Greve Gymnasium, da en mand på cykel standsede op og befølte hende på brysterne. Pigen skreg op, hvilket fik manden til at flygte. Forurettede beskrev manden som: Dansk af udseende, iført grå hættetrøje med gule striber. Medbragte en cykel. På stien bag Stenås Kl. 1918 anmeldte en 34-årig kvinde fra Greve, at hun gik på stien, da hun blev indhentet afen mand, der kom løbende bagfra. Hun blev væltet omkuld på jorden, hvor gerningsmanden befølte hende i skridtet og på kroppen udenpå tøjet. Kvinden råbte af manden, der flygtede fra stedet. Forurettede beskrev manden som: 20-25 år – måske yngre, lyst kraftigt hår, ca. 180 cm høj, almindelig af bygning. Han var iført sort hættetrøje med hætten trukket op og mørke bukser. Ved de to hændelser, der skete mandag aften, kørte politiet til stedet og ledte i området efter en gerningsmand, der svarede til signalementet. De fandt ingen tilsvarende. Lokalpolitiet i Køge vil meget gerne høre fra vidner, der har set en yngre mand, der bevægede sig rundt både til fods og på cykel på stisystemerne i Greve i perioden fra fredag d. 21. september og frem. Politiet undersøger nu, om der er ud fra signalementerne og de forurettedes forklaringer, er tale om samme gerningsmand. Kontakt politiet på telefon 114, såfremt du har oplysninger i sagen. Kilde: Midt- og Vestsjællands Politi døgnrapport

Med lidt forskelligt signalement beskrives han som værende mellem 18 og 25 år. Ifølge den ene kvinde havde han lyst, kraftigt hår og var cirka 180 cm høj og almindelig af bygning. Han var iført sort hættetrøje med hætten trukket op og mørke bukser.