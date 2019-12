Torsdag aften var der for fjerde dag i træk massive uroligheder med fyrværkeri på Nørrebro.

På nærmest mirakuløs vis kom ingen personer til skade i vanviddet torsdag, men det betyder ikke, at politiet eller beboere i området kan ånde lettet op.

Vagtchef Henrik Stormer fra Københavns Politi frygter nemlig, at der er risiko for, at der fredag aften vil opstå lignende uroligheder.

»Nu vil vi ikke tage sorgerne på forskud, men det ligger lige for, at der vil opstå problemer igen, så derfor vil vi højst sandsynligt lave en tilsvarende indsats senere.«

Henrik Stormer oplyser, at politiet dog ikke vil sætte flere betjente ind af den grund.

Op mod 30 personer blev tilbageholdt på stedet af politiet i forbindelse med urolighederne, mens seks blev taget med på politistationen. De er dog alle løsladt igen.

Ifølge vagtchefen er en person blevet sigtet for vold mod tjenestemand, mens en anden person er blevet sigtet for at være i besiddelse af ulovligt fyrværkeri.

»Vi har ikke sigtet nogen for anvendelse af fyrværkeri uden for den lovlige periode (27. december til 1. januar, red.), da det simpelthen var umuligt for os, idet de alle sammen løb mørkklædte rundt med hætter trukket ned over ansigterne.«

Fyrværkeri-vanviddet fandt sted flere steder på Nørrebro, hvor der både blev skudt mod busser, taxaer og uskyldige tilstedeværende.

På video fra stedet kan man se, at det forårsagede kaotiske scener.

Henrik Stormer kaldte det torsdag 'et guds under', at ingen kom til skade.

Urolighederne stilnede af kort før klokken 01.00 natten til fredag.