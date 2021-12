Stefan Thunberg kunne ikke tro det, da politiet ringede og gav ham beskeden.

»Det er ganske frygteligt faktisk, at man vælger at sende det med en kassebil ind på en færge uden at have tilladelse til det,« siger direktøren og ejeren af to XL-butikker på Bornholm til B.T.

Tirsdag skulle han efter planen have modtaget den sidste portion fyrværkeri, som skulle sælges op til 31. december, men sendingen nåede aldrig frem.

I stedet blev det hele beslaglagt af politiet i Rønne Havn.

Det viste, at de 1,7 ton – svarende til 178,8 kilo krudt – var blevet fragtet med en lastbil ombord på passagerfærgen fra Ystad til Rønne. Her blev det ved ankomsten opdaget i en såkaldt særlig kontrol, hvor Bornholms Politi her i slutningen af december ikke mindst leder efter nytårskrudt.

Af sikkerhedsmæssige årsager må farligt gods, der skal til Bornholm, nemlig ikke transporteres med færgen fra Sverige. Det skal med den kombinerede gods- og passagerfærge, der sejler fra Køge. Og det skal anmeldes til rederiet på forhånd.

Ingen af delene var sket tirsdag.

Den 25-årige chauffør er nu sigtet for at have bragt andres liv i fare og er desuden varetægtsfængslet frem til 10. januar. Han havde kæret afgørelsen, men den er torsdag blevet stadfæstet ved Landsretten, oplyser Bornholms Politi til B.T.

Bornholms Tidende var med til grundlovsforhøret og skriver, at chaufføren her forklarede, at han ikke vidste, at der var så meget fyrværkeri i lastbilen, som det var tilfældet. Han fortalte dog også, at han på forhånd var blevet instrueret i at fjerne skilte med 'farligt gods' fra lastbilen umiddelbart inden færgeoverfarten.

I retten blev der også læst en mail op fra en medarbejder i firmaet Fyrværkerieksperten, hvorfra ladningen med fyrværkeri kom.

»Jeg påtager mig det fulde ansvar og erkender, at jeg har lastet de forkerte kasser på bilen i nattens mulm og mørke,« lød det i retten.

Tilbage hos XL Byg ærgrer direktør Stefan Thunberg sig over situationen. Han fortæller, at der blandt andet var et restparti af batterier med i lastbilen.

Alt vil nu blive destrueret.

»Det er superærgerligt, at det her er sket. Ikke bare fordi, at vi mangler det sidste krudt til kunderne, men også at de sender sådan en bil over på ulovlig facon. Vi har jo bestilt det i god tro om, at reglerne vil blive overholdt,« siger Stefan Thunberg:

»Fremadrettet skal vi uden tvivl være mere skarpe på at holde vores leverandører op på leveringerne, så vi er sikre på, at de gør det rigtigt.«

Bornholms Politi »ser med stor alvor på sagen og vil fortsætte kontrollerne«, lyder det. Ikke mindst fordi transport af fyrværkeri med færgen mellem Ystad og Rønne er »ulovligt og særdeles farligt, hvis der skulle udbryde brand på færgen.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Fyrværkerieksperten, men det har ikke været muligt.