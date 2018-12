Da brandvæsnet lørdag mødte op ved en bilbrand ved et plejecenter i Korsør, valgte en gruppe unge at forsøge at beskyde brandfolkene med fyrværkeri.

»Vi synes ikke, det er rimeligt. Vi er almindelige mennesker, der tager noget andet tøj på, når der er brand, og kører ud for at hjælpe. Vi er mennesker, der hjælper andre, men som man ikke behandler pænt.«

Sådan fortæller Per Eilertsen fra Slagelse Brand og Redning til TV ØST om situationen.

Blandt andet blev der skudt et bomberør efter indsatsbilen, efter brandvæsnet havde fået slukket bilbranden og var ved at forlade området.

Regler for fyrværkeri Her kan du læse mere om fyrværkerireglerne, og hvad du skal være opmærksom på, når du køber fyrværkeri: - Du må købe fyrværkeri i perioden 15. december til 31. december. - Fyrværkeri må kun anvendes fra 27. december til og med 1. januar. - Lovligt fyrværkeri skal være CE-mærket. Mærket angiver, at producenten har sikret sig, at fyrværkeriet overholder alle de væsentlige sikkerhedskrav. - En forbruger må højest opbevare fem kilo NEM. NEM står for Netto Eksplosivstof Mængde, og angiver mængden af krudt i fyrværkeriet. Mængden af NEM står angivet på produkterne. - Ønsker man at opbevare større mængder fyrværkeri, skal man søge tilladelse hos det kommunale beredskab. - Man må som forbruger ikke selv indføre fyrværkeri fra udlandet til Danmark. Dette gælder også CE-mærket fyrværkeri. Kilder: Fyrvaerkeri.dk og Sikkerhedsstyrelsen. /ritzau/

I indsatsbilen sad der på det tidspunkt fire mænd.

Flere betjente ankom efterfølgende til stedet for at prøve at dæmpe det, men til TV ØST fortæller vagtchefen ved Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi, Ove Kristoffersen, at det er 'som at slå i en dyne'.

I tiden op til og omkring nytårsaften sidste år fortalte politikredse og brandfolk landet over om, at der blev affyret fyrværkeri mod dem, når de rykkede ud til opgaver.

'Vi opfordrer igen til at vise omtanke med fyrværkeri. Der kan ske væmmelige skader, hvis man bliver ramt af det. Vi har inden for kort tid oplevet flere tilfælde, hvor der er affyret fyrværkeri mod brandvæsnet, som var i færd med slukning. Det er bare ikke i orden', skrev blandt andet Københavns Vestegn i et tweet den 31. december.

Samme aften skrev Hovedstadens Beredskab:

'Desværre oplever vores brandmænd flere gange her til aften, at de beskydes med fyrværkeri. Senest på Bækgården i Albertslund. Husk, der er rigtige mennesker bag uniformerne.'

Til TV ØST fortæller Per Eilertsen fra Slagelse Brand og Redning, at han håber, der er nogle forældre, der tager en snak med deres børn om, hvordan man gebærder sig, da han er ked af, at den slags sker, da brandfolkene blot passer deres arbejde og gerne vil hele tilbage til deres familier.

Ingen blev anholdt lørdag for fyrværkeriaffyringerne.