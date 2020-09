Deltagerne til en privatfest i Vejle har sikkert dagen derpå tømmermænd i flere afskygninger.

Normale som moralske.

I hvert fald blev der under festen affyret flere håndholdte nødblus ud over Vejle Fjord, hvilket fik redningshelikopteren fra Forsvarskommandoen i Skrydstrup til at gå i luften for at lede efter nødstedte i fjorden.

Det skriver TV Syd.

»Vi ser på det med meget stor alvor, at man unødigt har tilkaldt redningshelikopteren, der skal redde liv og mennesker. Det kunne have bragt andre i fare. Samtidig er det heller ikke helt billigt at sende sådan en stor helikopter på vingerne, siger Jørn Bystrup, vagtchef hos Sydøstjyllands Politi.

Politipatruljer blev ligeledes sendt til området, og omkring kl. 23 lykkedes det politiets hunde at opspore adressen, hvor festen blev afholdt. Politiet modtog anmeldelsen om nødblus over Vejle Fjord kl. 20.27.

På adressen fandt man ligeledes beviser for, at der var blevet affyret nødblus fra en redningsflåde, der lå til nær adressen.

En 39-årig mand, der er ejer af redningsflåden, er blevet sigtet for unødigt at have tilkaldt hjælp.

Indtil videre er han den eneste sigtede, men Sydøstjyllands Politi kan ikke afvise, at flere fra festen vil blive sigtet i sagen.

Det er en overtrædelse af paragraf 135 for misbrug af faresignaler, der kan give bøde og fængselsstraf i op til tre måneder.