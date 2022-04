Torsdag eftermiddag fik et firma fra Silkeborg sig noget af en overraskelse.

Firmaet kunne via en GPS-tracker se, at en af deres biler befandt sig på en adresse i Odder – og det var altså ikke firmaets egen adresse.

Firmaet havde mistanke om, at det var to udenlandske mænd, der netop var blevet fyret, der havde taget bilen. Den havde de nemlig, indtil fyringen tirsdag, haft til rådighed.

De kunne også konstatere, at der manglede en del værktøj fra byggepladsen i Silkeborg, hvor de to mænd havde været ansat.

Østjyllands Politi sendte derfor en patrulje til adressen i Odder, hvor firmabilen ganske rigtigt holdt parkeret.

Ved siden af bilen stod de to udenlandske mænd på 43 og 59 år, og de blev begge anholdt og sigtet for brugstyveri af bil.

De to mænd talte spansk indbyrdes, hvilket de gentagne gange blev bedt om at stoppe med.

Pludselig kom en 62-årig kvinde til stedet og begyndte at kommunikere på spansk til de to mænd.

Hun blev også bedt om at stoppe med at tale med de anholdte, men det gjorde hun ikke.

Efterfølgende blev kvinden gentagne gange bedt om at forlade stedet, men det nægtede hun, og hun endte derfor også med at blive anholdt og sigtet for at have lagt hindringer i vejen for politiets arbejde.

Kort efter ankom anmelderen til stedet, og sammen med politiet kørte han ud til et skovområdet i nærheden, hvor man på bilens GPS kunne se, at den havde holdt i noget tid.

Der blev desuden tilkaldt en hundepatrulje for at afsøge skovområdet for eventuelle gemte genstande.

Ved hjælp af hundene fandt politiet frem til en del værktøj, som anmelderen bekræftede tilhørte firmaet. Efterfølgende blev der i en lade fundet yderligere værktøj, som var stjålet fra firmaet.

Det hele blev leveret tilbage, og de to anholdte blev kørt til politigården i Aarhus.

Da gerningsstedet ligger i Silkeborg er sagen efterfølgende overdraget til Midt- og Vestjyllands Politi.