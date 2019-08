Den Fynske Motorvej er i øjeblikket spærret som følge af uheld.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

'Fynske Motorvej helt lukket ml. afk. 58a Middelfart og 58b Middelfart øst. Forlad motorvejen og find alternativer.

'Årsag er en væltet lastbil med diesel, som er læk.'

Politiet tilføjer, at man i øjeblikket er i færd med at rydde op på stedet, og at man i den forbindelse har indsat hjemmeværnet til trafikregulering.

'Status Fynske Motorvej. Oprydning pågår. Fanget trafik i østlig retning vil blive vendt og sendt af motorvejen. Særlige behov i den anledning ring 114.'

'Hjemmeværn indsættes i Middelfart til trafikregulering, så færdsel fra MTV prioriteres. Årsag form. dækeksplosion.'

Ifølge Fyns Politi skulle vejbanen være opløst af dieselolie.

Vejdirektoratet oplyser, at vejen forventes at være spærret frem til klokken 12.00

'E20 Fynske Motorvej hvor der er spærret pga. væltet lastbil efter frak. 58b Middelfart og vi opfordrer til at søge alternative ruter da der vil være spærret et stykke op af morgene pga. oprydning. Vi forventer at spærringen kan vare frem mod kl. 12:00'

Fyns Politi oplyser til B.T., at der ikke er nogen tilskadekomne.

Det vides endnu ikke, hvad der har forårsaget ulykken.

E20 @TrekantBrand er ved at sikre tømning af tank.

Ligeledes samarbejdes med @vejdirektoratet om bjærning af tankvognen, mens @FynsPoliti sikre koordineringen af indsatsen.

Tidligere lørdag var E45 Sønderjyske Motorvej også spærret i øjeblikket som følge af et trafikuheld.

Her er der nu åbnet igen.