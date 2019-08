Den Fynske Motorvej er i øjeblikket lukket i østgående retning som følge af en væltet lastbil.

Det oplyser Fyns Politi på Twitter.

'Fynske Motorvej helt lukket ml. afk. 58a Middelfart og 58b Middelfart øst. Forlad motorvejen og find alternativer.

'Årsag er en væltet lastbil med diesel, som er læk.'

Holder du i kø på stedet? Så hører B.T. gerne fra dig. Skriv til 1929@bt.dk

Vejdirektoratet oplyser, at vejen forventes at være spærret frem til klokken 10.00.

'E20 Fynske Motorvej spærret pga. væltet lastbil. Det er ved frak. 58b Middelfart og vi opfordrer til at søge alternative ruter da der vil være spærret et stykke op af morgene pga. oprydning. Vi forventer at spærringen kan vare frem mod kl. 10:00.'

Fyns Politi oplyser til B.T., at der ikke er nogen tilskadekomne.

Det vides endnu ikke, hvad der har forårsaget ulykken.