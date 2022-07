Lyt til artiklen

Fynske bandemedlemmer har udtænkt en smart finte. En finte, der fjerner dem fra myndighedernes søgelys.

Helt konkret består den i noget så simpelt som at gå ind på Borger.dk og ændre adresse.

Selvom det måske lyder som en harmløs handling, fungerer den som en kæp i hjulet for myndighedernes kamp mod den organiserede kriminalitet.

Det har nu fået øens borgmestre til at komme med et opråb.

På vegne af sine kollegaer fra de andre fynske kommuner har Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel således forfattet et brev og sendt det til retsordførerne på Slotsholmen.

I det udtrykker han bekymring for den tendens, de lige nu oplever i hans landsdel:

Proformaflytninger.

»Senest har vi erfaret, at både bandemedlemmer og kriminelle med løsere forbindelse til bandemiljøerne flytter deres bopælsadresser fra Odense Kommune til andre fynske kommuner for at undgå den intensive beskæftigelsesindsats, som de modtager i Odense Kommune,« lyder det i brevet.

En bandekonflikt har den seneste tid hærget i den fynske hovedstad, og politiet har som følge heraf oprettet en visitationszone i Vollsmose og dele af Korsløkke.

Det er nemlig her, de stridende bander holder til, og med zonen får politiet altså i højere grad mulighed for at visitere ved mistanke om eksempelvis ulovlige våben.

9hunna og NBV kalder de to grupperinger sig. Og sammenstød mellem dem har indtil videre haft flere blodige konsekvenser.

Knivstikkerier, stenkast, personpåkørsel – det er blot nogle af overskrifterne i fortællingen om den bandekrig, der de seneste måneder er blusset op og har skabt utryghed i områderne.

Visitationszonen i Vollsmose og dele af Korsløkke gælder foreløbig frem til 19. juli klokken 14. Foto: Fyns Politi Vis mere Visitationszonen i Vollsmose og dele af Korsløkke gælder foreløbig frem til 19. juli klokken 14. Foto: Fyns Politi

Mens politiet altså gør, hvad det kan for at stille de involverede parter til ansvar i retssystemet, forsøger Odense Kommune samtidig med egne ord »at lukke hullerne og gøre livet surt for de kriminelle«.

Derfor kører man en intensiv indsats mod de bandekriminelle – og deres pengepung.

Den består blandt andet i hyppigere at indkalde bandefolk til samtaler på jobcentret og daglig aktivering.

»Det har bragt os langt, men vi er også meget bevidste om, at trykket aldrig må aftage,« konstaterer den socialdemokratiske Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel i førnævnte brev.

Men flytningerne forpurrer altså arbejdet.

Det er borgmesterens opfattelse, at bandefolkene og deres bekendte i miljøet simpelthen flytter til andre kommuner for at undgå søgelyset og det medfølgende pres.

Flytningerne sker dog – ifølge borgmesteren – kun på papiret. For i realiteten bor og opholder de sig fortsat i Odense.

»Konkret er vi bekendt med 12 mistænkelige flytninger siden 2019, hvoraf to af dem med sikkerhed har været proformaflytninger,« lyder det.

Men kan de andre kommuner så ikke bare overtage arbejdet? Ikke just, lyder det.

For de har ikke samme beskæftigelsesindsats målrettet bandemedlemmer.

Derfor ser man sig nu nødsaget til at bede om hjælp fra Christiansborg.

»Det må ikke være muligt for bandemedlemmer og kriminelle i laget omkring bandegrupperingerne at dukke op som helt ubekendte borgere i modtagerkommunernes systemer efter en proformaflytning,« lyder det fra Peter Rahbæk Juel.

Borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix Vis mere Borgmester i Odense Kommune Peter Rahbæk Juel. Foto: Bo Amstrup / Ritzau Scanpix

Borgmesteren har ikke haft mulighed for at stille op til et uddybende interview med B.T., men det er til gengæld lykkedes at få ord fra SFs Karina Lorentzen.

Som retsordfører for sit parti er hun blandt modtagerne af det brev, der altså nu har krydset Storebælt. Og hun har prompte reageret ved at bede justitsministeren tage stilling til det.

»Vi er på vej med en ny bandepakke, og derfor er det oplagt at tage fat i det her. For vi ved, at vi rammer de kriminelle hårdest, når vi rammer dem på økonomien,« siger hun.

Hun udtrykker i øvrigt forståelse for, at de mindre kommuner på Fyn ikke har mulighed for at løfte samme store indsats som Odense.

Derfor gør det også indtryk, at borgmestrene nu er gået sammen om et nødråb:

»Når et enigt Fyn beder os om hjælp, skylder vi dem at lytte efter,« siger hun.