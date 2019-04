Landets højeste retsinstans skal kigge på sagen om en pensioneret læges medvirken til selvmord.

Den pensionerede læge Svend Lings har fået tilladelse til, at hans sag om medvirken til selvmord kan komme for Højesteret.

Det oplyser Procesbevillingsnævnet på sin hjemmeside torsdag.

I januar fandt Østre Landsret det bevist, at Lings havde medvirket til to tilfælde af selvmord og et selvmordsforsøg.

Det blev takseret til 60 dages betinget fængsel. Ved Retten i Svendborg blev han idømt 40 dages betinget fængsel i september 2018.

Svend Lings er med i netværket Læger for Aktiv Dødshjælp.

Han anser det for en menneskeret, at eksempelvis uhelbredeligt syge skal have lov til at tage sig selv af dage.

- Jeg havde jo håbet på frifindelse. Så ville aktiv dødshjælp jo i praksis være indført i Danmark. Men sådan gik det ikke, sagde han efter domsafsigelsen i Østre Landsret i januar.

Svend Lings offentliggjorde en selvmordsmanual på internettet. Her beskrev han forskellige medicinske præparater, der i de rette doser kan bruges til at tage sit eget liv.

/ritzau/