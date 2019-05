Det var ubehagelig oplevelse, der vækkede børn- og ungerådmand Susanne Crawley (R) lørdag morgen.

Her kastede endnu ukendte gerningsmænd nemlig sten ind gennem byrådspolitikerens vinduer.

Det skriver Susanne Crawley på sin facebookside.

»Vågnede tidligt i morges ved at der blev kastet store sten ind gennem vore vinduer. Politiet har været her, og lige nu er en glarmester ved at ordne det værste. Jeg har støvsuget glasskår op i timevis, så vinduerne kan blive klar til, at vi tænder lys i aften,« skriver den fynske politiker på sin facebookside.

TV 2/Fyn har forsøgt at få en kommentar fra Susanne Crawley og Fyns Politi, men ingen har ønsket at kommentere hændelsen på nuværende tidspunkt.