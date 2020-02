En mand i 40'erne fra Fyn er kommet alvorligt til skade i den østfynske by Nyborg.

Politiet fik anmeldelsen om ulykken klokken 04.13 natten til lørdag.

Det skriver Fyens Stiftstidende.

Over for B.T. bekræfter vagtchef ved Fyns Politi Anders Furbo Therkelsen ulykken.

Manden er kommet alvorligt til skade, men politiet har endnu ikke yderligere om hans situation.

»Nej, vi ved endnu ikke, hvordan det står til med ham. Men alt tyder på, at han ved ulykken først ramte en kantsten og derefter kørte ind i et træ,« siger vagtchefen.

Efter ulykken fandt sted, blev manden kørt på Odense Universitetshospital.

Her behandles han nu for sine skader.

På grund af mandens tilstand har politiet ikke haft mulighed for at tale med ham.

Og af den grund står det endnu ikke klart, hvad der præcis skete.

Men politiet formoder, at der var tale om en soloulykke, da manden kom kørende i krydset ved Baggersgade og Nørrevoldgade i Nyborg.

Her formodes det så, at han af endnu uvisse årsager ramte kantstenen og derefter fortsatte ind i et træ ved vejen.