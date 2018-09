Betjente med hunde gennemsøger haver i landsbyen Espe efter storstilet operation.

Espe. En gård i en fynsk landsby er lørdag et af de synlige beviser på den fortsatte efterforskning i en stor politiaktion, som blev indledt fredag.

Gården i Espe blev allerede fredag aften opsøgt af politistyrker, og ifølge flere medier er flere betjente også lørdag i aktion på stedet.

Ejeren af gården var ude at køre med sin rendegraver, da han vendte hjem til et enormt politiopbud, oplyser TV 2 News.

Betjentene bankede fredag en dør ind, men umiddelbart kan ejeren ikke se, om ubudne gæster har fjernet noget, oplyser tv-stationen.

Lørdag er der set betjente med hunde ved ejendommen. De gennemsøger haver, oplyser Ekstra Bladet.

Om den svenske udlejningsbil, som fredag blev efterlyst, på et tidspunkt rullede ind på gården, kan man ikke få svar på.

Københavns Politi, som leder aktionen, ønsker ved middagstid fortsat ikke at besvare spørgsmål. Fredag oplyste politiet, at man havde lokaliseret den svenske bil, en Volvo V90. Hvor den blev opdaget, vides ikke.

Eftersøgningen med hunde kan skyldes politiets mistanke om, at noget kan være kastet ud af bilen. Lørdag fortsætter eftersøgningen syd for selve landsbyen, skriver fyens.dk.

Fredag aften var en helikopter og en drone i luften over landsbyen, og på jorden sås bevæbnede betjente.

Også teknikere har været indsat i operationen.

Tæt på det afspærrede område i Espe var der fredag aften sodavandsdiskotek i landsbyens forsamlingshus. Arrangørerne skriver ifølge fyens.dk på Facebook, at festen forløb okay til trods for det massive politiopbud.

/ritzau/