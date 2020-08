Der er fare for, at 23-årig kvinde på fri fod vil begå nye tyverier, vurderer dommer. Derfor er hun fængslet.

En yngre fynsk kvinde har ifølge politiet tillagt sig en uheldig vane med at stjæle personbiler.

Fire gange skal hun have stjålet biler i Hårby, Assens, Vissenbjerg og Middelfart, hævder politiet i en sigtelse, som anklager Andreas Dahl onsdag har læst op i Retten i Odense.

Der er ikke blot tale om den mere sædvanlige type kriminalitet med biler - altså det, som kaldes brugstyveri.

Kvinden har ifølge politiets opfattelse gjort sig skyldig i overtrædelse af straffelovens paragraf 286, som handler om særlig grov berigelseskriminalitet.

Bilerne er blevet stjålet i perioden fra maj og frem.

Nærmere detaljer om sagen ønsker anklager Andreas Dahl ikke at berette om.

Men han oplyser, at dommeren i onsdagens grundlovsforhør har besluttet at varetægtsfængsle kvinden, der er 23 år, i fire uger.

Der er to begrundelser for, at hun skal miste sin frihed. Dels at hun på fri fod kan tænkes at begå nye biltyverier. Og dels at hun vil forsøge at ødelægge politiets opklaringsarbejde.

I retsmødet har kvinden nægtet sig skyldig, oplyser anklageren.

/ritzau/