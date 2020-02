En 27-årig kvinde og hendes ni-årige søn fra østfynske Langeskov er under en rejse til Syrien blevet dræbt af slag med sten målrettet deres hoveder.

Det bekræfter Mustafa Abdi fra Violation Documentation Centre i det nordlige Syrien over for B.T. onsdag aften.

Kvinden, som er kurder og syrisk af fødsel men kom til Danmark for fem år siden og fik ophold, er mor til tre.

Ifølge Mustafa Abdi er det kvindens mand, der har begået drabene.

Han er far til alle tre børn.

Den 50-årige mand er blevet anholdt af de syriske myndigheder.

Efter de ufatteligt brutale drab, som ifølge Violation Documentation Centre blev begået omkring klokken tre tidligt søndag morgen, meldte han sig selv på den lokale politistation i Kobane.

Kefa Abu Ras fra Odense er kvindesagsforkæmper og har gennem de seneste 15 år arbejdet med at opkvalificere særligt udenlandske kvinder, ligesom hun arbejder for at hindre negativ social kontrol.

Hun kender den dræbte 27-årige Huda Ali Ahmad personligt og har blandt andet flere gange fået ordnet hår af kvinden, der var i lære som frisør og havde en målrettet plan om at blive selvstændig erhvervsdrivende.

»Huda var så stærk, smuk og omsorgsfuld en kvinde. Hun ønskede skilsmisse fra sin kontrollerende mand, og hun har fortalt mig, at hun ville være økonomisk selvstændig. Huda ville være det bedste forbillede for sine børn her i Danmark. Men den drøm er nu knust,« siger en rystet og trist Kefa Abu Ras til B.T.

Hun fortæller videre, at hun ved, at Huda så sent som i fredags havde telefonisk kontakt til venner herhjemme.

»Men pludselig kom der ikke mere. Det sidste livstegn fra Huda til Danmark kommer fredag aften klokken 18. Da sender hun en tom besked. Siden er der ingen, der har hørt fra hende,« siger Kefa Abu Ras.

Motivet er endnu ikke officielt kendt, men Kefa Abu Ras er '100 procent sikker på', at drabene er blevet begået, fordi kvinden ønskede skilsmisse.

Men hendes mand ville ikke tolerere, at hun ville være fri og leve efter danske normer.

Søndag og i begyndelsen af denne uge begyndte historien rygtevis at sprede sig via de sociale medier i det syrisk-kurdiske miljø i Danmark.

Og da det kom Kasper Olesen (S), borgmester i Kerteminde Kommune og dermed også for borgerne i Langeskov for øre, blev det med det samme besluttet at inddrage Udenrigsministeriet.

»Mandag morgen bliver jeg oplyst om en rigtig uhyggelig historie. Og da jeg hører, at henvendelsen er kommet fra borgere, og at historien florerer, så er vi nødt til at få det undersøgt. Derfor kontakter vi Udenrigsministeriet,« siger Kasper Olesen.

Den dræbte ni-årige Assad gik i 1. klasse på Langeskov Skole. Kommunen og skolen indkaldte som følge af de vedvarende rygter om det frygtelige, der var sket i Syrien, tirsdag til et hastemøde for forældrene i Assads klasse.

»Vores opgave er at tage hånd om vores borgere. Når sådan en historie løber, så er vi nødt til at handle, for det er noget, der ikke kan undgå at påvirke mange. Derfor var der også et kriseberedskab og psykologer med til forældremødet,« siger borgmester Kasper Olesen.

B.T. har talt med Klavs Norup Lauridsen, skoleleder på Langeskov Skole og samtidig 2. viceborgmester i Kerteminde Kommune.

Klavs Norup Lauridsen oplyser, at det foreløbig er aftalt, at det er borgmesteren, der udtaler sig om sagen.

Kefa Abu Ras fortæller til B.T, at hun søndag fra en ung kurdisk pige fik tilsendt et screenshot fra en syrisk avis.

»Der står, at en mand fra Danmark har stenet sin kone og sin søn ihjel,« siger Kefa Abu Ras, som nu på sin private Facebook-profil har lavet opråbet 'Søstre - Vi er alle Huda'.

På den måde vil hun ære og mindes den unge smukke kvinde, som på ufattelig tragisk vis har fået alle sine drømme knust.

Huda Ali Ahmads to yngste børn, ni-årige Assads lillesøstre, er tvillinger.

Ifølge Kefa Abu Ras opholder de sig i øjeblikket hos deres mormor i Kobane i Syrien.

B.T. har været i løbende kontakt med Udenrigsministeriet om sagen onsdag eftermiddag og aften.

»Udenrigsministeriets Borgerservice undersøger sagen,« lyder det fra ministeriets presseafdeling.

B.T. har onsdag aften også talt med Jack Liedecke, politikommissær ved Fyns Politi.

Han oplyser, at Fyns Politi ikke på nuværende tidspunkt kan bekræfte, at Huda Ali Ahmad og hendes søn Assad er blevet dræbt.