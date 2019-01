En skudepisode tirsdag eftermiddag er skyld i, at Fyns Politi er - og har været - massivt til stede i krydset mellem Vollsmose Allé og Åsumvej.

Klik her og se mere tv på localeyes.dk

I første omgang meldte politiet ud, at der var tale om en mulige skudepisode. Nu oplyser politiet, at der var tale om en skudepisode.

Skudepisoden skete i forbindelse med et trafikuheld, skriver Fyns Politi på Twitter.

I alt var to biler involveret i episoden. Den ene forsøgte at flygte, men ramte i stedet en tredje bilist, der tilfældigvis var i vejen for flugten.

Fyns Politi melder, at ingen umiddelbart er såret efter episoden.

Fyns Politi modtog i første omgang klokken 15.46 en anmeldelse om et færdselsuheld. Da politiet kom frem til stedet viste den efterfølgende efterforskning, at der var afgivet skud umiddelbart før uheldet.

Politiet er fortsat talstærkt til stede primært i Vollsmose, men også andre steder i Odense for at sikre ro og orden, og det vil politiet vil være så længe, det er nødvendigt af hensyn til borgernes tryghed og sikkerhed.

B.T. har talt med en med Fyns Politi, der ikke har yderligere kommentarer i øjeblikket.

Opdateres...