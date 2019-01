En mulig skudepisode er skyld i, at Fyns Politi er massivt til stede i krydset mellem Vollsmose Allé og Åsumvej.

Skudepisoden er muligvis sket i forbindelse med et trafikuheld. Det skriver Fyns Politi på Twitter.

Fyns Politi melder, at ingen umiddelbart er såret efter episoden.

Færdselsuheldet og det massiv politiopbud giver trafikale problemer, oplyser politiet.

'Vi efterforsker det mulige skyderi, men er også til stede for at opretholde ro og orden - og ikke mindst for at sikre trygheden i bydelen,' skriver Fyns Politi på Twitter.

Politiet har spærret området mellem Åsumvej, Fyrreparken og i krydset, hvor uheldet skete.

Der opfordres til at vise hensyn.

B.T. har talt med en med Fyns Politi, der ikke har yderligere kommentarer i øjeblikket.

Vi undersøger lige nu en mulig skudepisode i forbindelse med færdselsuheld i krydset Vollsmose Allé/Åsumvej. Ingen meldinger om sårede. Vi har ikke yderligere pt. #politdk — Fyns Politi (@FynsPoliti) January 29, 2019

