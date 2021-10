Kunne du forestille dig at sidde ansigt til ansigt med din gerningsmand?

At dele en kop kaffe med din indbrudstyv og tale om, hvordan tyven brød ind i dit hjem og stjal dine ejendele? Eller at snakke med ham, der slog dig ned i byen om, hvorfor han gjorde det?

Der er ingen tvivl om, at det for begge parter ville være et underligt møde at skulle sidde i, men ikke desto mindre, så er det lige præcis det underlige møde, som Fyns Politi tilbyder ofre og gerningsmænd gennem en ordning, de kalder konfliktrådet.

Det fremgår af et opslag på Fyns Politis Facebook-side, hvor både ofre og gerningsmænd opfordres til at ansøge om lov til at mødes.

»På den måde får både offer og gerningsperson mulighed for at tale ud om episoden. Det kræver blot, at begge parter ønsker at deltage,« skriver Fyns Politi i opslaget.

Du kommer dog ikke til at sidde helt alene i samme rum med din gerningsmand eller med dit offer. En professionel konfliktmægler deltager også og hjælper med at styre samtalen.

Og Fyns Politi skriver, at der har været stor succes med konfliktrådet allerede.

En undersøgelse fra 2018 til 2020 viser, at 95 procent mener, at konfliktrådet har en vellykket effekt. 85 procent svarer, at de fik det ønskede ud af samtalen.

»Med meget få undtagelser peger rapportens resultater på, at konfliktråd kan betragtes som win-win for parterne, også i alvorlige sager,« siger Sarah van Mastrigt, der er projektleder ved Aarhus Universitet, og som har undersøgt effekten af konfliktrådet.

Og det er ikke kun i Fyns Politi, at man får muligheden for at se sin gerningsmand eller sit offer i øjnene. Ordningen gælder faktisk i hele landets politikredse.

Har du selv mod på eller lyst til at deltage? Så kan du finde kontaktinformationer på alle politikredses konfliktrådskoordintorer her.

Og hvem ved? Det kan være at du og din gerningsmand ender med at komme på god fod med hinanden?