»Jeg vil gerne slå fast, at visitationszonen hurtigt kan og vil blive oprettet igen, hvis det skønnes nødvendigt.«

Sådan lyder det fra politidirektøren ved Fyns Politi, Arne Gram, i en pressemeddelelse tirsdag, kort før visitationszonen i Vollsmose og Korsløkke står til at udløbe.

Fyns Politi stod ellers overfor at forlænge visitationszonen for syvende gang, men besluttede altså tirsdag, at det ikke var nødvendigt, at opretholde den særlige zone i Odense-bydelene Vollsmose og Korsløkke.

Der har ikke været hændelser eller fund, der nødvendiggør, at visitationszonen forlænges yderligere, siden forlængelsen 1. februar, skriver Fyns Politi i pressemeddelelsen.

Hvad er en visitationszone? En visitationszone betyder, at politiet i den pågældende zone frit kan visitere folk med henblik på at kontrollere for eventuelle våben. Politiet kan altså visitere alle personer eller køretøjer i området uden at have en begrundet mistanke. Kilde: Fyns Politi.

»Vi tager situationen med de her stridende grupperinger i og omkring Vollsmose meget alvorligt. En visitationszone må aldrig blive hverdag men skal benyttes, når den aktuelle situation tilsiger det,« siger politidirektør Arne Gram.

Visitationszonen er blevet forlænget seks gange tidligere. Ved den seneste begrundede politidirektøren forlængelsen med stor bekymring.

»Jeg er oprigtigt bekymret over, de fund vi gør, de hændelser vi ser, og de efterretninger vi får om konflikten mellem personer med tilknytning til de kriminelle grupperinger i området,« sagde politidirektøren i en pressemeddelelse ved sidste forlængelse.

Forud for forlængelsen var der blevet fundet en isoleringskniv, ammunition, to baseballbats, en skruetrækker og to knive ved visitationer af personer i Vollsmose og Korsløkke.

Bare i januar fandt mindst to knivstikkerier sted i Odense. Den 28. januar blev en 18-årig mand stukket med en kniv i ryggen i Granparken, der er en del af bydelen Vollsmose.

Det er dog ikke kun inden for visitationszonen, at volden har fundet sted. Den 13. januar fandt et knivstikkeri sted ved Odense Banegård Center, hvor de involverede havde perifer tilknytning til bandemiljøet.

Det var en skudepisode i Vollsmose 8. november, der i første omgang førte til oprettelsen af visitationszonen.

Før skudepisoden havde der nemlig været tre andre voldelige episoder i Vollsmose og Korsløkke på bare to måneder, hvilket fik Fyns Politi til at oprette visitationszonen.