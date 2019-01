Fyns Politi kritiserer danskere, der tager billeder af det forulykkede tog.

»Lad være med at sætte farten ned, når I kører forbi ulykkestedet.«

Sådan lød opfordringen fra chefpolitiinspektør Lars Bramshøj til de billister, der passerer det sted på Storebæltsbroen, hvor seks personer onsdag morgen mistede livet i den største togulykke på dansk jord i nyere tid.

Men den opfordring har mange alligevel valgt at overhøre. I hvert fald har Fyns Politi noteret mange billister for at tage billeder af ulykkestedet.

»Vi har skrevet 40 sager for at bruge mobiltelefon, hvor bilisterne havde travlt med at tage billeder af ulykkesstedet på Storebæltsbroen. Det er SÅ MEGET ikke i orden. Vis nu respekt for de berørte - og overhold i øvrigt færdselsloven!!!,« skriver Fyns Politi på Twitter.

Seks personer er omkommet og 16 er kvæstede - men uden for livsfare - efter togulykken klokken 07:30 i morges.

Ulykken skete, da et godstog med tomme flasker på vej til Carlsbergs bryggeri i Fredericia passerede et lyntog. Dele af godstoget - muligvis en tom godsvogn - rev sig løs og er formentlig det, der har forårsaget de dødbringende skader på lyntoget.

Det præcise hændelsesforløb er dog ikke klarlagt, og den endelige havarirapport ventes først klar om nogle dage.

Et enigt folketing opfordrede i juni måned landets politikredse til at skride hårdere ind over for billister, der tager billeder af alvorlige trafikulykker og lægger billederne på nettet.

I en vedtagelsestekst opfordrede politikerne til, at politiet i højere grad benytter §264d i Straffeloven, der handler om krænkelse af privatlivets fred.

Det kan give op til et halvt års fængsel at lægge billeder fra en alvorlig færdselsulykke ud på internettet.

En 36-årig mand fra Padborg-området blev i juni sigtet efter §264d. Han havde taget billeder af en lastbilulykke med dødelig udgang og derefter lagt billederne på sin facebook-profil.