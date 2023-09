Den igangværende rockerkonflikt i Danmark får endnu et nyt kapitel.

Fyns Politi lukker nu to klubhuse, hvor en rockergruppering holder til.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Det drejer sig om klubhuset tilhørende Hells Angels MC på Langelandvej 24 i Nyborg Kommune og klubhuset tilhørende Hells Angels MC på adressen Petersmindevej 20 i Odense Kommune.

På stederne er der nu indført opholdsforbud, så ingen personer må tage ophold på stedet.

Forbuddet træder i kraft i dag den 25. september 2023 kl. 17.00 og gælder foreløbigt frem til 6. oktober 2023 kl. 17.00.

»Vi har naturligvis fulgt situationen i København samtidigt med, at vi løbende har set på de efterretninger og mulige konfliktscenarier i forhold til de grupperinger, vi har her i politikredsen,« siger politiinspektør ved Fyns Politi, Johnny Schou.

»På baggrund af det samlede billede har vi besluttet at være på forkant med situationen og skabe tryghed og sikkerhed for borgerne, der færdes omkring de to nævnte ejendomme, ved at oprette opholdsforbud på de her to adresser.«

Man risikerer at blive straffet med fængsel i op til to år, hvis man bryder opholdsforbuddet.

Lukningen sker blandt andet på baggrund af de voldsomme hændelser tidligere på måneden i København, hvor rockergrupperingen blev angrebet – formentligt som led i en verserende konflikt.

Samme rockergruppering holder til i to klubhuse på Fyn, som altså nu bliver lukket.

