Han kørte med op til 200 kilometer i timen.

Og han tog både cykelstier og modsatte vejbane i brug.

En 18-årig mand havde onsdag morgen fem til otte politibiler efter sig, da han kørte tværs over det østlige Fyn i en stjålet Porsche Cayenne.

Det skriver fyens.dk.

Porschen blev stjålet på Sjælland, og ejeren fulgte selv sin bil på gps.

Da den var på vej hen over Storebæltsbroen, fik Fyns Politi besked.

Ved Nyborg fik politiet kontakt med den stjålne bil.

Til fyens.dk fortæller Milan Holck Nielsen, der er vagtchef ved Fyns Politi:

»Undervejs kørte den blandt andet over i den modsatte vejbane og hen over cykelstier til fare for alle andre trafikanter og borgere.«

Jagten fortsatte mod Odense via mindre landsbyer.

Den endte på en mark ved Marslev, hvor den 18-årige mand forsøgte at flygte.

Ifølge fyens.dk er manden sigtet for blandt andet vanvidskørsel og at bringe andre menneskers liv og førlighed i fare samt brugstyveri.

Selvom der skulle blive tale om en dom for vanvidskørsel, får ejeren sin Porsche tilbage.

På Twitter skriver Fyns Politi i forbindelse med sagen:

'Vi søger vidner til en eftersættelse klokken 07:47 fra Hjulbyvej i Nyborg via Nyborgvej/Odensevej til Marslev. Ring venligst 114, Fyns Politi, tak.'