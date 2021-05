Fyns Politi efterlyser 30-årige Mike Albech Andersen.

Det sker i forbindelse med efterforskningen af en sag om grov kriminalitet.

Det oplyser politikredsen i en pressemeddelelse.

Fyns Politi kan dog ikke oplyse nærmere om sagen af hensyn til efterforskningen.

De kan blot oplyse, at den efterlyste er mistænkt for at have begået grov kriminalitet i forbindelse med sagen.

Mike Albech Andersen er bosat på Fyn, oplyses det.

Men politiet tror, at han måske har søgt mod Sjælland eller Vestjylland, idet han formentlig er klar over, at politiet har i sinde at anholde ham.

Sidder man inde med oplysninger, der kan hjælpe politiet, kan de kontaktes på telefonnummer 114.