Rigspolitiet fortæller om fald i antallet af anmeldte indbrud i juledagene.

Antallet af indbrud i juledagene er torsdag formiddag nået op på 744, hvilket er et fald i forhold til samme periode sidste år. I 2017 var det tilsvarende tal 815, oplyser rigspolitiet.

Opgørelsen handler om anmeldelser til politiet - altså når folk er kommet hjem og opdager, at der har været fremmede inde i deres bolig.

Anmeldelserne drejer sig om indbrud i villaer, lejligheder og landejendomme.

I øvrigt viser det sig, at plageånderne ikke har spredt sig ligeligt over landet.

De tre politikredse, som dækker Fyn, Østjylland og Nordsjælland, er hårdest ramt. Her er der torsdag blevet registreret henholdsvis 112, 103 og 101 indbrud.

Der kan være flere forklaringer på det lavere antal anmeldelser. En politikommissær i Holstebro vurderer, at nogle kriminelle har fundet ud af, at de også kan skaffe sig penge uden at bevæge sig udenfor.

- Min egen personlige teori er, at mange af tyvene i dag sidder hjemme foran computeren. Det er lettere og mere simpelt at sætte en eller anden ting til salg i Den Blå Avis eller et andet sted og så snyde folk på den måde, siger Lillian Jensen til Dagbladet Holstebro Struer.

På Sydsjælland og Lolland-Falster er der også melding om et fald. På Twitter skriver politikredsen torsdag, at flere har lyttet til råd om indbrudssikring og nabohjælp.

/ritzau/