Justitsministeren vil sende flere voldsdømte i fængsel, men der er ikke plads til dem, advarer forbund.

De danske fængsler bugner med indsatte. Kapacitetsudnyttelsen er på over 100 procent, selv om grænsen ligger på 96 procent, og Kriminalforsorgen kan ikke følge med behovet for flere fængselsbetjente og fængselsceller.

Alligevel præsenterede justitsminister Nick Hækkerup (S) i oktober et lovforslag, der skal give mere ubetinget fængsel og mindre samfundstjeneste i sager om simpel og grov vold.

Det nye lovforslag, der støttes af Venstre og dermed har et flertal, vil ifølge Kriminalforsorgen sende 28 flere dømte i fængsel. Det svarer til et pladsbehov på 29 pladser, fremgår det i et folketingssvar fra Kriminalforsorgen og Justitsministeriet fra november.

Det er et yderligere pres på fængslerne, der i forvejen er i knæ, forklarer Bo Yde Sørensen, som er formand for fagforeningen Fængselsforbundet.

- De 28 ekstra fanger gør det bare værre, men vi er i forvejen presset.

- Der er behov for kapacitet og fængselsbetjente for at drive Kriminalforsorgen. I øjeblikket kan maskinen ikke køre af sig selv. De 28 ekstra indsatte vil gøre det værre, men det er ikke det, der gør, om skuden synker eller ej. Vi er forbi det punkt, hvor hjulene kan dreje rundt, siger Bo Yde Sørensen.

Han fortæller, at fængslerne generelt må være kreative for at skabe plads. Han beretter om kosteskabsrum, der bliver omdannet til fængselsceller, og værksteder, der bliver til sovesale.

I 2020 vil der med lovændringen i gennemsnit sidde 4090 fanger i de danske fængsler, oplyser Kriminalforsorgen og Justitsministeriet i et folketingssvar fra oktober.

Kriminalforsorgen forsøger at følge med udviklingen ved at bygge 200 nye pladser i 2020, men det vil kun bringe den samlede kapacitet op på 4075 pladser.

I samme folketingssvar skriver Kriminalforsorgen, at "da der fortsat mangler fængselsbetjente over hele landet, er idriftsættelse af nye pladser for tiden særligt udfordrende".

Justitsminister Nick Hækkerup (S) anerkender overbelægningen i fængslerne. Han afviser dog at justere sit lovforslag.

- Det står klart for alle, at Kriminalforsorgen er hårdt spændt for, og at der er et pres på antallet af pladser i landets fængsler. Det ændrer dog ikke ved, at jeg mener, at kriminelle, der har begået vold, oftere bør komme i fængsel frem for at blive idømt samfundstjeneste, siger Nick Hækkerup i et skriftligt svar.

Han henviser til, at der med lovforslaget følger 9,2 millioner kroner med i 2020 og 11 millioner kroner i 2021 og frem.

En fængselscelle koster imidlertid 680.000 kroner om året, foruden prisen for at bygge cellen, ifølge Det Kriminalpræventive Råd. Dermed koster de 29 nye fængselspladser over 19 millioner kroner om året i drift.

4075 fængselspladser i 2020 heller ikke nok, vurderer Bo Yde Sørensen.

- Det er en forsimpling af tingene, at 4075 er det rigtige antal pladser. Det er væsentligt for lavt, siger han.

