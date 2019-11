Guldkæderne hænger som glitrende guirlander i udstillingsvinduerne.

Men ikke alt er, som det skal være bag de låste dobbeltdøre blandt de mange guldsmede på Nørrebro. Faktisk langt fra.

Myndighederne har de seneste to år slået ned på stribevis af lovbrud. I flere tilfælde indeholder smykkerne ikke den mængde guld, som butikkerne siger, at der er i smykkerne. Og ofte sælges guldsmykker uden de lovpligtige stempler, der dokumenterer, hvor de stammer fra, og hvor meget ædelmetal de indeholder. Det har ført til politianmeldelser.

Samtidig har kontrolmyndigheden, Ædelmetalkontrollen, slået ned på formodet svindel med kopivarer af mærker som Chanel og den italienske luksus-juveler BVLGARI. Kopisagerne er sendt videre til bagmandspolitiet, der efterforsker økonomisk kriminalitet.

I en ny serie undersøger B.T., hvad der foregår bag butiksfacaderne på Nørrebro.

Vi begyndte med slikbutikkerne, hvor vi har afdækket, at der åbenlyst sælges ulovligt slik og sodavand, og at bandemedlemmer er direkte involveret i og også dømt for svindel med afgifter på slik.

Nu dykker vi også ind bag de funklende butiksvinduer hos guldsmedene på Nørrebrogade og den første del af Frederikssundsvej - en strækning på 3,3 kilometer, hvor der ligger hele 24 guldsmede med under 140 meters mellemrum.

Direktør for Guldsmedebranchen i Danmark, Trine Thorning, skynder sig at sige, at hovedparten af guldsmedene på Nørrebro ikke er medlemmer af brancheforeningen.

Derfor sætter B.T. fokus på Nørrebro B.T. sætter i den kommende tid fokus på handelslivet på Nørrebro, nærmere bestemt den 3,3 kilometer lange strækning fra Nørrebrogade 1 til Frederikssundsvej 90, som har en tæt koncentration af butikker, der ofte er på kant med love og regler. Af en fortrolig orientering fra Skatteministeriet til Folketingets Skatteudvalg fra september 2018 samt åbne oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår det bl.a., at: I ca. halvdelen af skattemyndighedernes kontroller på landsplan har kiosker og slikbutikker ikke betalt sukkerafgifter og moms. B.T. undersøger: Hvad foregår der egentlig bag butiksfacaderne i de 24 slikbutikker og kiosker, der ligger på den 3,3 kilometer lange strækning?

Otte procent af alle frisørsaloner i Danmark snyder bevidst med skat og moms, og 26 ud af 110 kontrollerede frisørsaloner på landsplan har momsfejl. B.T. undersøger: Hvordan kan det lade sig gøre at drive frisørsalon på Nørrebro, når der blot er 85 meter i gennemsnit mellem de 39 saloner?

Tre ud af otte guldsmede på landsplan har skattefejl. Samtidig viser en aktindsigt, at der er store problemer blandt guldsmedene på Nørrebro med at overholde lovgivningen om stempling af ædelmetal. B.T. undersøger: Hvad foregår der bag facaden blandt de 24 guldsmede på Nørrebro?

11 ud af 11 kontrollerede grønthandlere på landsplan har fejl i skatten, og otte ud af 11 har momsfejl. B.T. undersøger: Hvad foregår der bag facaderne hos grønthandlerne og super-basarene på Nørrebro?

»Det er en lokal udfordring på Nørrebro. Der er en meget høj koncentration af butikker, som ikke lever op til kravene, og man kan undre sig over, at der er grundlag for så mange guldsmede i et så afgrænset område,« siger hun.

I 2018 gennemførte Ædelmetalkontrollen 22 kontroller af guldsmedene på Nørrebrogade og de første få hundrede meter af Frederikssundsvej.

I hele 15 af kontrollerne fandt Ædelmetalkontrollen brud på loven om ædelmetaller, og i to sager henstillede Ædelmetalkontrollen efterfølgende til Sikkerhedsstyrelsen, at der burde ske politianmeldelse.

Billedet er ikke bedre i år. Frem til den 31. august har Ædelmetalkontrollen gennemført seks kontroller af guldsmedene i samme område. I hvert andet tilfælde indstillede Ædelmetalkontrollen efterfølgende til Sikkerhedsstyrelsen, at der skulle ske politianmeldelse. Det viser en aktindsigt, som B.T. har fået hos Ædelmetalkontrollen.

I det første tilfælde i år noterede Sikkerhedsstyrelsen, at guldsmeden Al-Rafidain på Nørrebrogade allerede blev politianmeldt i 2018 for brud på loven om ædelmetaller.

Tilsynsrapporterne viser, at Al-Rafidain under kontrollerne har haft ‘adskillige’ smykker på hylderne uden de lovpligtige stempler, der dokumenterer hvor smykkerne stammer fra, og hvor meget ædelmetal de indeholder. Samtidig viste Ædelmetalkontrollens efterfølgende laboratorietest af et guldsmykke, at det indeholdt mindre guld end lovet.

Ædelmetalkontrollen fandt desuden formodede kopivarer med ikke-gangbare stempler fra Chanel og BVLGARI hos Al-Rafidain, og Sikkerhedsstyrelsen overgav derfor den del af sagen til bagmandspolitiet, der efterforsker økonomisk kriminalitet.

Da B.T. konfronterer butikkens indehaver Sadek Al-Kabani med disse oplysninger, langer han ud efter myndighederne for ikke at have oplyst ham om, at hans butik er blevet politianmeldt. Men det vender vi tilbage til.

Hvad sker der bag butiksfacaderne på Nørrebro? Denne guldsmed er politianmeldt for at bryde loven om ædelmetaller. Kontrolmyndigheden har også overdraget en sag om salg af formodede kopivarer i butikken til Bagmandspolitiet.

I det andet tilfælde i år skred Sikkerhedsstyrelsen til politianmeldelse for brud på loven om ædelmetaller, og i det tredje tilfælde overdrog Sikkerhedsstyrelsen sagen til bagmandspolitiet, da Ædelmetalkontrollen også her fandt formodede kopivarer af luksusmærkerne Cartier og BVLGARI.

Trine Thorning, direktør i Guldsmedebranchen i Danmark, pointerer, at det udbredte salg af smykker uden korrekt stempling er voldsomt problematisk.

»Når der er krav om navne- og holdighedsstempler, er det jo for det første kvalitetsstempler, der skal sikre forbrugerne. Men det handler også om at kunne undgå hvidvask,« siger hun med henvisning til hvidvaskloven, der netop udpeger handel med ædelmetaller som en branche med ‘en øget risiko’ for hvidvask.

Men tilbage til Sadek Al-Kabani, indehaver af guldsmeden Al-Rafidain på Nørrebrogade.

Han er forundret over, at hans butik skulle være politianmeldt, da B.T. konfronterer ham med det.

I 15 ud af 22 kontroller i 2018 fandt myndighederne brud på loven om ædelmetaller blandt guldsmedene på Nørrebro. Også i år har myndighederne slået ned på guldsmedene på Nørebro. Flere sager er politianmeldt eller overdraget til Bagmandspolititiet.

»Jeg har aldrig fået at vide, at jeg er blevet politianmeldt,« siger han.

Ædelmetalkontrollen har også fundet formodede kopivarer i din butik, og de oplysninger har Sikkerhedsstyrelsens videregivet til bagmandspolitiet.

»Kopivarer?«

Ædelmetalkontrollen har fundet guldsmykker med Chanel-logo og BVLGARI-stempel i din butik.

»Det er ikke nogle smykker, jeg selv har importeret. Det er nogle, jeg har købt brugt af nogle kunder. Jeg synes, det er mærkeligt, at Ædelmetalkontrollen ikke informerer mig om det.«

»Jeg har ikke haft virksomheden så lang tid, så jeg kender ikke alle de love og regler, der omhandler det,« siger han og tilføjer, at han har haft butikken ‘et par år’.

I det officielle virksomhedsregister fremgår det, at Sadek Al-Kabani stiftede sin virksomhed for syv år siden, nærmere bestemt den 8. oktober 2012.

Sikkerhedsstyrelsen oplyser, at Al-Rafidain, der er registreret som enkeltmandsvirksomhed, blev politianmeldt den 21. december 2018, og at styrelsen orienterede Sadek Al-Kabani om dette via e-Boks den 7. februar i år.