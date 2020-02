Svindlere sender i øjeblikket sms'er rundt, hvor de udgiver sig for at være fra politiet og opfordrer folk til at uploade deres nøglekort i et forsøg på at lokke personlige oplysninger fra folk. Men hverken politiet eller andre myndigheder vil nogensinde bede om et billede af et nøglekort. (Arkivfoto) Henning Bagger/Ritzau Scanpix