Sprængstofeksperter tilkaldt.

En tysk turist fandt torsdag sidst på morgenen en potentiel sprængfarlig genstand på stranden i Løkken.

»Han troede, det var en gammel granat,« fortæller Poul Fastergaard, vagthavende hos Nordjyllands Politi, om opkaldet fra tyskeren, der kom ind cirka klokken 9.12.

Derfor blev der straks sendt en patrulje afsted til stranden. Da betjentene ankom, tog de et billede og sendte det til Ammunitionsrydningstjenesten i Skive.

»Vi kan konstatere, at det ikke er ammunition, men en rusten trykflaske (også kendt som gasflaske, red.). Men vi kan ikke konstatere, om der er noget i den eller ej,« siger Kim, der er vagthavende hos Ammunitionsrydningstjenesten og uddyber:

»Hvis der for eksempel er ilt i den, og der går hul på den, så kan den godt flyve rundt. Så vi kører derop for at sikre, at den ikke forvolder skade,« forklarer han.

»I værste tilfælde vil sådan en trykflaske godt kunne flyve 20-30 meter langs jorden,« fortæller Kim, men understreger samtidig, at det kun sker i ekstremt sjældne tilfælde.

To mænd fra Ammunitionsrydningstjenesten ankommer kort efter til Nordjylland. De har blandt andet den kendte rullemarie med bag i bilen.

I Løkken bliver den dog ikke en del af missionen.

Normalt er Løkken Strand mest kendt for sine mange badegæster, men torsdag stjal en potentiel farlig genstand opmærksomheden. Foto: Henning Bagger Vis mere Normalt er Løkken Strand mest kendt for sine mange badegæster, men torsdag stjal en potentiel farlig genstand opmærksomheden. Foto: Henning Bagger

»Vi sætter sprængladninger på trykflasken manuelt, trækker ledninger fra den og så sprænger vi den på afstand,« siger Kim og fortsætter:

»Vi sprænger to små huller i den. Og så står den og damper af, så der bliver gennemtræk i. Vi punkterer den nærmest.«

Han fortæller dog, at der ikke sker en stor og voldsom eksplosion, da flasken sprænges.

»Der kommer et par knald, og så er det ovre,« beskriver den rutinerede sprængstofkender.

Han gætter i øvrigt på, at trykflasken kunne stamme fra et stort skib, hvor disse af og til bruges til at sætte gang i fartøjets maskineri.

Ammunitionsrydningstjenesten fra Skive kunne cirka klokken 13.30 afslutte missionen på stranden i Løkken.

Sprængstofeksperterne bliver 700-800 gange om året kaldt ud til forskellige opgaver i Danmark, men der er ikke så tit, at den mistænkelige eller farlige genstand er en trykflaske, afslutter vagtchefen.