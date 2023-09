En kondiløber blev torsdag morgen fundet livløs i et grønt område i Frederikssund.

Det oplyser Nordsjællands Politi til B.T.

Den pågældende blev fundet i et område tæt på rundkørslen Frederikssundsvej og Strandvangen.

Både politi og ambulance rykkede ud til stedet.

Pressemedarbejder ved Nordsjællands Politi, Henriette Døssing, fortæller, at der ikke er noget, der tyder på, at vedkommende har været udsat for noget kriminelt.

De pårørende er underrettet.