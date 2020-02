Manden har været jagtet siden 1993, men nu er det lykkedes at finde den mordsigtede Rasmus Kirkegaard Kristiansen.

Man har ikke haft nogen anelse om, hvordan han ville se ud, men nu har B.T. fået billeder af manden, der blev anholdt i Brasilien. Billedet kan ses i toppen af artiklen.

Billederne er modtaget fra TV 2, som gennem et hold af journalister har sporet sig frem til den mordmistænkte 51-årige mand.

B.T. kunne fredag afsløre, at han var blevet anholdt. Københavns Politi bekræftede, at man nu er i dialog med de brasilianske myndigheder for at få ham ud af landet.

Rasmus Kirkegaard Kristiansen har været i både dansk og portugisisk politis søgelys siden juli 1993, fordi han menes at have dræbt og parteret den dengang 37-årige Erik Højer Christensen i det nordlige Portugal.

Et kvindeligt øjenvidne har forklaret, at hun så en mand, der ifølge hende var Rasmus Kirkegaard Kristiansen, skille sig af med en blodig sav og et par gummihandsker på en affaldsplads 12 km fra det sted, liget blev fundet.



Det skete nær en bjergkløft i et skovområde 30 km øst for den portugisiske havneby Porto, hvor Erik Højer Christensens parterede underkrop to uger senere blev fundet efterladt sammen med en tom, blodig kuffert med hans visitkort.

Siden har Rasmus Kirkegaard Kristiansen været mere eller mindre sporløst forsvundet.

I årene efter drabet gav han dog lyd fra sig, og han sendte i 1994 et videobånd til Danmarks Radio, hvor han bedyrede sin uskyld.

Han har blandt andet hævdet, at det var mafiaen, der stod bag drabet på Erik Højer Christensen.

Men nu, godt 27 år efter drabet, er han altså blevet anholdt i Brasilien, efter at et hold af journalister fra TV 2 var kommet på sporet af ham, og ifølge Københavns Politi arbejder man i øjeblikket på at få ham udleveret.

TV 2-dokumentaren om Rasmus Kirkegaard Kristiansen får premiere til foråret.