Den mand, der onsdag morgen blev fundet død ved voldene mellem Amager og Christianshavn i København, havde flere fatale skader på kroppen, oplyser politiet.

»Det er sådan, at han har svære skader forskellige steder på kroppen - formentlig efter stump vold,« siger politikommissær Carsten Ahrends til B.T.

»Det er et vidne, der går forbi, som ser ham og kontakter politiet. Han har ligget i en kanal, der går ind fra søen,« fortsætter han og oplyser, at den dræbte blev kørt af sted med ambulance med meget svære kvæstelser, inden han blev erkendt død på hospitalet.

Politiet er også til stede med hundepatrulje. Foto: B.T.

Politiet har identificeret den dræbte, men vil ikke oplyse nærmere om, hvem han er, da de pårørende endnu ikke er kontaktet.

Tre personer er anholdt i sagen.

»De er ikke sigtet endnu. De har været til personundersøgelser, og de skal nu afhøres og bliver formentlig sigtet,« siger Carsten Ahrends.

Hvad motivet til drabet har været, er uklart.

Politiet vil gerne have henvendelser fra borgere, der kan have set noget nær gerningsstedet af relevans for sagen siden tirsdag aften.