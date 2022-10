Lyt til artiklen

Tirsdag aften har politiet fundet ligene af en mor og hendes 11 måneder gamle datter i Næbskoven ved Præstø.

En chokeret borger fra området forklarer til B.T., at politiet har været i skoven siden tidlig eftermiddag.

»De har været der siden klokken 13-14 stykker, hvor der er kørt patruljer til og fra stedet. Arbejdet er foregået ikke så langt inde i skoven,« forklarer øjenvidnet, hvis identitet er B.T. bekendt.

»Det er jo ret tæt på lige pludselig, så det er selvfølgelig chokerende, at man har fundet dem.«

Øjenvidnet forklarer yderligere, at vedkommende har set betjente med hunde og Beredskabsstyrelsen på stedet.

B.T.s medarbejder på stedet bekræfter også, at der fortsat er mange politifolk på stedet, som arbejder.

»De har spærret et område af, men er ved at pakke lidt sammen.«

Kvinden og det 11 måneder gamle barn var blevet efterlyst, efter politiet i sidste uge fandt en død mand på Svanevej i Præstø. Kvinden har ifølge politiet ikke noget at gøre med mandens død.

Efterforskningsleder Rune Nilsson bekræfter over for B.T., at de ingen mistanke har om, at der er andre involverede i sagen ,end de tre personer som er døde.

Han vil dog ikke sige mere på nuværende tidspunkt.

Hele forrige uge har politiet ledt efter moren og barnet i blandt andet Præstø Fjord.

De pårørende er blevet underrettet.