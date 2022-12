Lyt til artiklen

Dykkere leder lige nu efter en person i kanalen på Christianshavn.

Klokken 18.42 fik Københavns Politi en anmeldelse om, at der skulle ligge flere beklædningsgenstande ved kajen på Christianshavn.

Det har fået politiet og brandvæsenet til at se, om der skulle være en person i vandet ved Overgaden Oven Vandet.

»Vi har fået en anmeldelse om, at der skulle ligge en orange Just-Eat jakke, et par sko og en hue.«

»Lige nu er dykkerne i vandet – de har afsøger et område dernede. De har søgt under bådene og et godt stykke op og ned af kanalen for at se, om der er en person i vandet. Der er ikke særlig stor sigtbarhed i vandet,« siger vagtchef ved Københavns Politi.

Indtil videre har dykkerne ikke fundet noget i vandet, oplyser vagtchefen.

Hvis man kender en person, der skulle have lagt sit tøj ved kajen og kørt videre, så hører Københavns Politi gerne fra vedkommende på 114.

