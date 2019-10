En uhyggelig sag om en mand, som angiveligt har holdt en familiefar og hans fem voksne børn som fanger i næsten et årti, har rystet Holland.

Nu er der nye oplysninger i sagen, som om muligt puster endnu mere liv i mystikken i historien.

På en afsidesliggende gård, hvor en familie på seks muligvis har været holdt isoleret og fanget, har man fundet nogle mærkelige tegn skrevet på en stor, hvid tavle, der var fastgjort til en mur på ejendommen.

En kilde beskriver til Daily Mail tegnene som 'mærkelige' og 'okkulte':

»Det er helt sikkert ikke matematik. Der er så mange forskellige tal, som ikke går op. De står fra bund til top, fra side til side, og de er skrevet hen over hinanden i sort blæk,« forklarer kilden til Daily Mail.

Kilden siger, at tegnene kan være ordrer til den isolerede familie, der lyder på, at de skulle gå rundt i cirkler.

Fundet af tavlen med de mystiske tegn puster liv i rygterne om, at børnene i familien skal være blevet hjernevasket til at tro, at verden snart vil gå under, men det er kun rygter, som politiet er ved at undersøge.

Det er en 58-årig mand, som i hollandske medier kaldes Josef B., der angiveligt har holdt en familiefar og dennes fem voksne børn som fanger mod deres vilje i næsten et årti på en øde beliggende gård.

Manden blev anholdt, da politiet fandt familien i et lille, hemmeligt rum i huset i landsbyen Ruinerwold i det nordlige Holland, efter at politiet havde fået et tip fra nogen, som var bekymret over familiens forhold.

Faren til børnene, 67-årige Gerrit Jan van Dorsten, er efterfølgende også blevet anholdt i forbindelse med sagen.

Han er, ligesom Josef B., sigtet for at holde de unge fanger i celler samt for hvidvaskning af penge.

Begge mænd er tidligere 'moonies', som er et kælenavn for medlemmer af Moon-bevægelsen - en religiøs bevægelse, der er kendt for sine masse-bryllupper.