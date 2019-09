'Vanvidsbilist'.

Så enkelt beskriver politiet i Syd- og Sønderjylland en bilist i Esbjerg fredag. Og det er der en ganske god årsag til.

Under en fartkontrol fredag blev bilisten nemlig taget med 113 km/t i en byzone - hvor man må køre 50 km/t, hvis nogen skulle være i tvivl.

Hos politiet er man da også rystet over den voldsomme fart. I et tweet om bilisten, som blev fanget med 113 km/t på Strandby Kirkevej i Esbjerg, skriver politiet følgende:

Så blev der lige taget en vanvidsbilist på Strandby Kirkevej i Esbjerg med 113 km i timen i en byzone, det er totalt vanvittigt og hensynsløst. Ingen kørekort mere. #atkdk #politidk pic.twitter.com/00OEjdCCof — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) September 20, 2019

'Så blev der lige taget en vanvidsbilist på Strandby Kirkevej i Esbjerg med 113 km i timen i en byzone, det er totalt vanvittigt og hensynsløst. Ingen kørekort mere.'

Det er dog ikke kun i Esbjerg, der er blevet taget en bilist med alt for høj fart.

Også på Haslevvej ikke langt fra Ringsted på Midtsjælland blev en bilist snuppet med foden for tungt plantet på speederen.

I en zone, hvor man må køre 60 km/t, blev en enkelt bilist blitzet med intet mindre end 131 km/t. Det betyder også et farvel til kørekort og en gedigen bøde.

ATK afsluttet hastighedsmåling på Haslevvej uden for Ringsted. Tid: 2 timer. Passerede: 412. Blitz: 55. Klip: 6. Betinget frakendelse: 2. Ubetinget frakendelse: 1. Topscorer: 131 km/t i 60 km/t zone.

I alt blev 55 blitzet på Haslevvej. Seks af dem fik et klip, mens to - heriblandt personen med de 131 km/t - kan se frem til at miste kørekortet.

Også hos Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi har man haft måleudstyret ude. Og her blev den hurtigste synder målt med en fart på 119 km/t i en zone, hvor det er tilladt at køre 60 km/t.

Midt- og Vestsjællands Politi kommer da også med en opfordring til bilisterne på vejene.

Helt kort benytter de sig af hashtagget #kørpænt.