En række dårlige beslutninger førte natten til tirsdag til, at en fuld svensk statsborger blev anholdt i Skagen.

Kort før klokken 02:30 valgte den 60-årige svensker at kravle ind over flere forskellige både, som ligger i Skagen Lystbådehavn.

Det skriver Nordjyske.

Det blev opdaget af et par, som var om bord på en af bådene i havnen.

De forsøgte derefter at forklare manden, at det næppe var en god idé på den måde at springe fra båd til båd, men det råd blev ikke taget godt imod af svenskeren.

Han valgte nemlig at ty til vold, fortæller vagtchef Per Jørgensen fra Nordjyllands Politi til Nordjyske.

»Han slog kvinden og manden i ansigtet,« siger han.

Derefter blev svenskeren, der var godt beruset, tilbageholdt på stedet, indtil politiet nåede frem og tog ham med til detentionen. Han er nu sigtet for vold.