Med en tårnhøj vanvidsbrandert på over 2,0 promille alkohol i blodet forsøgte en 30-årig polak tirsdag eftermiddag med besvær at slingre sin varebil gennem myldretidstrafikken på Køge Bugt Motorvejen.

En politimand, der var på vej hjem fra arbejde, blev dog opmærksom på polakkens usikre kørsel.

Derfor anmeldte han klokken 15.47 til Midt- og Vestsjællands Politi, at han kørte bag en slingrende varebil på Køge Bugt Motorvejen mod nord.

Ved afkørsel 32 fik patruljen øje på bilisten, som også slingrede kraftigt, da de uniformerede politifolk tændte det blå blink.

Varebilen sænkede farten kraften og holdt ind i nødsporet, hvor betjentene henvendte sig til føreren, der viste sig at være en 30-årig fra Polen.

Han fremstod ifølge politifolkene spirituspåvirket, og blæste alkometeret op på over 2,0 promille. Derfor blev han anholdt, sigtet og taget med for at få udtaget en blodprøve.

I reglerne om vanvidskørsel indgår blandt andet kørsel med en promille på over 2,0, så den sigtedes varebil blev beslaglagt med henblik på konfiskation.

Bilen viste sig at være en udlejningsbil, som var lejet af det firma, som den sigtede var ansat i.

Udlejningsfirmaet protesterede i første omgang over beslaglæggelsen over for Midt- og Vestsjællands Politi, så retten vil nu skal tage stilling til, om beslaglæggelsen var i orden.

Den 30-årige polak har adresse i Danmark og blev løsladt efter endt sagsbehandling, og nu venter politiet på resultatet af blodprøven.

Om udlejningsbilen i sidste ende kan blev konfiskeret vil blive afgjort, når den 30-årige har fået afgjort sin sag om spirituskørsel.