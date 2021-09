En 26-årig mand cyklede natten til torsdag klokken 1.14 rundt i beruset tilstand på Sankt Olufs Gade i Aarhus C.

Politiet får øje på cyklisten, der var i tydeligt påvirket tilstand. Han cyklede rundt på kryds og tværs på vejen og havde ikke lys på cyklen.

Det skriver Østjyllands Politi i døgnrapporten.

Betjentene bad cyklisten om at trække cyklen resten af vejen, hvilket den 26-årige velvilligt gik med til.

Betjentene var dog knap begyndt at køre, før de kunne se, at den 26-årige igen satte sig på sadlen og begyndte at cykle. Han slingrede ned ad vejen og begyndte ovenikøbet at tale i mobiltelefon.

Betjentene kørte derfor endnu engang efter cyklisten, som dog nu ikke ville stoppe. Derfor måtte en af betjentene sætte i løb efter cyklen, hvorefter han anholdte cyklisten.

Cyklisten gjorde dog kraftigt modstand, og han endte da også med hele fem sigtelser:

At køre på cykel i spirituspåvirket tilstand, ikke at efterkomme politiets anvisninger, at lægge hindringer i vejen for politiets arbejde, at køre uden lys og for at cykle, mens han talte i mobil.