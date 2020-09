Nordsjællands Politi efterlyser en mand, som tilbage i februar lavede ballade i en Netto på Hovedgaden i Skibby.

Manden, der er i 30'erne og stærkt beruset, opførte sig så uhensigtsmæssigt under sin indkøbstur, at butikschefen til sidst smed ham ud af butikken.

Inden han gik, stjal han dog en flaske vodka og en dåse kattemad og slog butikschefen med et slag i hovedet.

Dermed ændrede sagen karakter fra tyveri til røveri, fremgår det af et opslag fra Nordsjællands Politi på Facebook.

Her efterlyser politiet nu manden med billede i håb om, at det ad den vej kan lykkes at finde frem til, hvem han er.

Han beskrives som en dansk mand mellem 30 og 35 år. Han er almindelig af bygning og mellem 180 til 185 centimeter høj og med kort hår.

Under episoden talte han dansk og bar en sort og hvid træningsdragt.

Hvis du ved, hvem manden er, så ring til Nordsjællands Politi på telefon 114.