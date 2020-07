En 21-årig mand kravlede onsdag aften op på rytterstatuen af Christian den 9. på torvet i Esbjerg.

Da han sad deroppe, gik det op for ham, at han ikke kunne komme ned igen.

Derfor ringede han til politiet for at få hjælp.

Brandvæsenet rykkede ud, men da redningsfolkene hejste en stige op for at komme ham til undsætning, kvitterede han med at lade vandet på sin redningsmand.

21 årig mand kravlede op på Rytterstatuen på Torvet i Esbjerg, og måtte hentes ned af brandvæsnet, for så at stille sig op og tisse på brandbilen. Han endte med at blive anholdt og sigtet for ordensbekendtgørelsen. #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) July 2, 2020

Det skriver Syd- og Sønderjyllands Politi på Twitter.

På billederne fra stedet kan man se, hvordan den unge mand sidder på statuens sokkel, mens en brandmand er på vej op til ham i en lift.

Det forlyder fra folk på stedet, at den unge mand var lettere beruset.

Den unge mand blev reddet ned i sikkerhed, men endte med at blive anholdt og sigtet for ordensbekendtgørelsen.