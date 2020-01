En mand, der var påvirket af alkohol, faldt natten til søndag i vandet i København.

Den berusede mand røg i det kolde vand ved Havnegade omkring klokken 00:40.

Det oplyser Københavns Politi til TV 2.

Øjenvidner på stedet og en patrulje sørgede dog for, at den 44-årige mand fik holdt sit hoved over vandet, indtil brandvæsnet kom frem.

Det lykkedes efterfølgende brandfolkene at få manden reddet op af vandet.

Den berusede mand blev ifølge TV 2 derefter kørt en tur på hospitalet. Han kom ikke til skade.

Københavns Politi har også på Twitter oplyst, at man har været til stede i gadebilledet i løbet af natten.

'Med vanlig konduite blev flere personer dæmpet i deres optræden under åben himmel eller på beværtninger. Enkelte kan dog se frem til en hilsen fra politiet,' lyder det.