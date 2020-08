En 46-årige mand fra Litauen havde drukket tæt, da han mandag eftermiddag fik lyst til en kop kaffe og en burger.

Han besluttede sig for at tage på Burger King på Mosede Landevej i Greve. Problemet var bare, at han sad bag rattet i en gigantisk lastbil.

I stedet for at stige ud af lastbilen, forsøgte han at køre den enorme vogn hen til drive-in-anlægget, men der kom lastbilen i klemme under en barriere med et skilt der fortæller, at max-højden for køretøjer er 2,7 meter.

Af politiets døgnrapport fremgår det, at lastbilen kilede sig fast, og da chaufføren forsøgte at bakke ud, påkørte han en lysstander, hvorefter lastbilen blokerede det hele.

Personalet kom ilende ud og tog nøglerne fra chaufføren.

Da politiet ankom, konstaterede de, at den 46-årig mand fra Litauen var kraftigt påvirket af spiritus, og derfor blev han anholdt på stedet.

»Han var desuden eftersøgt til afsoning i en tidligere sag om spirituskørsel, hvor han blev idømt 20 dages fængsel. Lastbilchaufføren havde ikke generhvervet førerretten, efter han ved den tidligere sag blev frakendt kørekortet,« oplyser Midt- og Vestsjællans Politi i døgnrapporten.

Lastbilchaufføren blev sigtet for kørsel uden førerret, spirituskørsel og taget med til en blodprøveudtagelse.

Som følge af uheldet var der sket skade på drive-in-anlægget, og en lysstander er væltet. Ingen personer kom til skade ved uheldet.

»Virksomheden, som ejer lastbilen, blev orienteret, og de betalte en bøde på forskud for at få udleveret bilen, mens sagen behandles,« oplyser politiet.

Efter blodprøveudtagelsen blev den 46-årige overdraget til kriminalforsorgen til afsoning.

Han vil senere tirsdag blev afhørt, når resultatet af promilletesten er kendt.